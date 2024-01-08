Россияне испугались, что Украина сможет производить много образцов вооружения самостоятельно, считает Романенко.

Прошлой зимой российские оккупационные войска прибегали к энергетическому террору, сосредотачивая свои массированные ракетные и дроновые удары на объектах энергетики. В этом году у врага другие приоритеты, говорит авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

"Если в прошлом году россияне били, скажем, по энергетике, то в этом году... Киевляне знают, что находится рядом с метро Лукьяновская. И в других городах, где прилеты были, сообщали, что там всегда рядом находятся оборонные предприятия", – сказал он в эфире телеканала "Киев 24".

Эксперт отметил, что информация о географическом месте некоторых промышленных объектов Украины не является секретом. Тем более, она есть в открытом доступе в интернете.

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"То есть, проанализировав целый ряд ударов последних – за конец прошлого года, за начало этого года, можно в целом сказать, что они сейчас целятся по, скажем так, оборонной промышленности Украины, потому что они реально испугались того, что мы сами способны будем выпускать много образцов военной техники и боеприпасов", – констатировал он.

Атаки РФ по Украине

Утром в понедельник, 8 января 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки погибли 4 человека, еще 45 – пострадали. Среди травмированных есть дети.

По данным Воздушных сил ВСУ, было сбито 18 ракет из 24. Отмечается, что враг применил большое количество ракет, которые летят по баллистической траектории. Сбить их можно только с помощью системы, такой как Patriot.

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