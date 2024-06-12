Операция по эвакуации женщины из оккупированной части Херсонщины длилась около 6 часов.

11 июня 2024 года в сети появилось видео, на котором женщина вышла на уцелевшую часть Антоновского моста со стороны временно оккупированных Алешек на левобережье Херсонщины. Как сообщает телеграм-канал "Мост: Херсон", видео появилось в одном из местных пабликов, который не раз публиковал "сливы" от СБУ и военных.

"Женщину заметил оператор украинского дрона, которому она показала свой паспорт. Дрон провел ее к позициям ВСУ на левом берегу, после чего военные на лодке переправили женщину на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

Боец с позывным "Макс" рассказал, что женщина – гражданка Украины, которая с началом войны выехала в РФ. После проживания в России она решила вернуться домой.

"Это была женщина, 73-го года рождения, она направлялась в сторону правого берега. Она шла, прошла весь путь, никто ее не выходил задерживать, так как это было опасно. Когда она услышала, что ее сопровождает дрон, она достала свой паспорт гражданина Украины и показала на камеру, что она украинка и хочет домой. Дрон начал сопровождать в направлении, где есть укрытие, где ничего не угрожало ее здоровью и жизни. Ребята выбежали, забрали ее в укрытие и ждали дальнейших команд на эвакуацию этой женщины", – рассказывает "Мост: Херсон".

Отмечается, что в начале вторжения РФ в Украину женщина выехала в Россию, но все же решила вернуться в Украину. Из российского Белгорода они приехала в Джанкой (Крым), а затем – в Скадовск и Раденск.

"Из Раденска в Олешки ее подвезли российские военные. Переночевав в Олешках, она пешком дошла до Антоновского моста. По словам женщины, никаких преград на пути от Олешек до моста со стороны российских военных не было", – говорится в сообщении.

Командир операции отметил, что женщина не знала о разрушении Антоновского моста, поэтому и уверенно шла к нему. Известно, что сама операция по эвакуации женщины из оккупированной части Херсонщины длилась около 6 часов. Она была опасной как для самой женщины, так и для украинских военных, поскольку в любой момент враг мог нанести удар.

Украинцы пешком убегают из оккупации

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