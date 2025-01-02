Силам обороны удалось сорвать планы оккупантов на молниеносное наступление.

Для российских оккупантов очень важно форсирование реки Оскол, поэтому они продолжают попытки это осуществить.

Об этом сказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Владимир Черняк в эфире телемарафона, рассказывая о ситуации на Харьковском направлении.

Он отметил, что пока резиновые лодки являются основной тактикой противника для переправы через реку Оскол. "Возможности сбросить понтонную переправу у них нет, ждать пока ударят морозы -40 градусов и река полностью замерзнет и будет полметра льда это невозможно, потому что зима теплая. Однако враг не оставит попыток форсировать реку, потому что для них это очень важный шаг", - сказал офицер бригады "Рубеж".

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По его словам, оккупанты пытаются небольшими группами на лодках переплыть на другой берег и эти попытки будут постоянно повторяться. Он добавил, что украинскими подразделениями над рекой Оскол ведется круглосуточное наблюдение, чтобы противник не мог осуществлять какие-то действия на этой территории.

Черняк рассказал, что на Харьковском направлении враг сформировал оперативные резервы для наступательной зимней кампании. По его словам, противнику пришлось использовать частично эти резервы уже несколько месяцев из-за серьезной обороны украинских военных.

"Силам обороны удалось сорвать план противника по молниеносному наступлению по всей линии боевого соприкосновения. Ситуация на поле боя чрезвычайно напряженная, но все понимают, что все могло быть гораздо хуже. Исключительно за счет Сил обороны Украины стараемся держать определенные рубежи", - подчеркнул Черняк.

Комментируя заявление руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова о подготовке Изюма и Балаклеи к круговой обороне, офицер бригады "Рубеж" сказал, что очень важно, что власть осознает угрозу со стороны РФ и необходимость обустройства позиций. "Это очень серьезное и обнадеживающее заявление. Важно, что власть на местах понимает необходимость подготовки городов к обороне. Никто не говорит, что россияне уже завтра будут у этих городов, возможно, они туда и не дойдут, но важно, чтобы там возводились адекватные линии обороны, - подчеркнул Черняк.

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и подготовка круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Это плановые мероприятия, которые принимаются сейчас для того, чтобы учитывать действительную линию фронта и возможность ее изменения в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта.

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