Диверсанты появились на юге региона.

На Сумщине российские захватчики расширили зону действия своих диверсионно-разведывательных групп. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Видим, что враг не отказывается от диверсионной деятельности. Если раньше большинство вражеских ДРГ было на севере Сумской области, то сейчас в отдельных случаях фиксируем попытки захода диверсионно-разведывательных групп на южном участке Сумщины, юго-востоке. Такие группы пытаются перейти линию государственной границы, собственно атаковать позиции украинских воинов, которые находятся на тех отрезках", - рассказал спикер.

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По его словам, наиболее активное направление попыток захода российских ДРГ - именно Сумщина, более 530 километров границы.

Враг также не прекращает попытки пересечения государственной границы в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка, применяя малые штурмовые группы. Но, как подчеркнул Демченко, они уничтожаются сразу после пересечения государственной границы, или еще на подступах, для чего подразделения Сил обороны Украины применяют артиллерию и дроны, чтобы не позволить противнику накопиться на территории Украины и расширить зону активных боев уже на нашей территории. Во время штурмовых действий враг время от времени применяет квадроциклы, и действует группами в количестве до 5 человек.

Также продолжаются обстрелы по всей линии границы Сумской области.

"В последнее время видим, что враг наращивает там обстрелы с помощью авиации, в частности, сбрасывая управляемые авиационные бомбы, также применяет артиллерийские средства. В то же время большинство обстрелов, как и раньше, - применение беспилотных летательных аппаратов, как ударного типа, так и сбрасывая взрывные устройства с различных типов дронов. Страдают не только военные, но и мирные жители приграничных населенных пунктов", - сказал Демченко.

Ситуация на украинской границе - новости

Как писал УНИАН, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что внимание Сил обороны на Сумщине наиболее приковано к участку границы с Курщиной. Речь шла о направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Там враг продолжает попытки малыми штурмовыми группами заходить на территорию региона, чтобы закрепиться и расширить зону активных боевых действий на территории Украины. Оккупанты пытаются перерезать логистические пути, чтобы усложнить доставку всего необходимо нашим воинам, которые находятся на Курщине.

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