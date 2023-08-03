Авиация разбила три зенитно-ракетных комплекса россиян.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генштаба. Также авиация разбила три зенитно-ракетных комплекса оккупантов. Нашими защитниками было уничтожено 9 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, радиолокационную станцию, три пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, один район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов врага.

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Ночью оккупанты запустили по Киеву дроны-камикадзе. Всего полтора десятка, но все они были сбиты на подлете к столице.

А в Институте изучения войны сообщили, что Кремль раздражается из-за ударов ВСУ по оккупированному Крыму и общих неудач в войне против Украины. Кремльстал более уязвимым на фоне споров между влиятельными медиаперсонами и "военкорами" из-за сообщений о неудачах в оккупированном Крыму и на войне, и пытается сдержать панику.

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