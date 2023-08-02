Именно процесс затягивания является превалирующим для российских оккупационных войск заданием.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что россияне предпринимают последние попытки остановить наступление ВСУ под Бахмутом, а Кремль, не жалея свои резервы, безуспешно старается затянуться противостояние, но уже принял поражение.

"Я думаю, они сейчас занимаются не тем, чтобы остановить продвижение сил обороны Украины, а хотят затянуть войну. Именно процесс затягивания является превалирующим для российских оккупационных войск заданием", - сказал он в эфире.

Коваленко утверждает, что российское командование прекрасно уже осознает то, что война проиграна и то, что так или иначе придется демонстрировать по определенным участкам "жесты доброй воли".

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"Но, с другой стороны, пока продолжается война, режим Путина достаточно жизнеспособен: она определяет его жизнеспособность. Затягивание является их основной боевой задачей: не удержание даже позиции с целью дальнейшего продвижения, захвата новых территорий и расширения. На это у них попросту, но не хватает сил достаточно для того, чтобы тормозить наше наступление, для этого не жалеют человеческих жизней, технической компоненты, продолжают все отправлять. Среднесрочная перспектива несколько более далекоидущая - их среднесрочная перспектива, как минимум затягивать до 25 года, а то и дольше", - добавил эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

За последние четыре дня в районе Сватово была тяжелая ситуация, поскольку российские оккупанты пытались продвинуться из районов Кармазиновки и Куземовки на Новоселовское и Новоегоровку.

Российские оккупанты вскоре будут вынуждены бежать из города Бахмут и его окрестностей. В противном случае они окажутся в ловушке, отметил в эфире телемарафона доброволец подразделения "Гром" Кирилл Сазонов, который сейчас находится в районе Берховки Бахмутской области.

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