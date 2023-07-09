Авиация уничтожила семь скоплений живой силы россиян.

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщили в Генштабе. Там добавили, что также, нашими защитниками были уничтожены 10 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Война в Украине: новости

В настоящее время ВСУ проводят контрнаступление на нескольких участках фронта. Самая тяжелая ситуация на Донбассе: Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Там оккупанты постоянно обстреливают позиции украинских военных и населенные пункты.

А в Херсонской и Запорожской областях россияне пытаются недопустить продвижения ВСУ.

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