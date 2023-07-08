Мятеж "вагнеровцев" стал свидетельством того, что режим диктатора Путина не всемогущий.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России породил ряд процессов и стал сигналом для регионов, что отделиться от Москвы реально, считает бывший командир полка "Азов", майор ВСУ и замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"Это действительно очень важные процессы, и они обязательно будут иметь последствия. Единственное - нужно иметь терпение, нужно понимать, что это очень большой механизм, который запущен. Трещины в режиме соседней страны уже пошли, и они будут расширяться. Конечно же, мгновенного результата на линии фронта мы от этого не почувствуем", - отметил он.

По его словам, мятеж стал свидетельством того, что режим диктатора Путина не всемогущий.

"И первую очередь это сигнал даже не столько для фронта, сколько для тех регионов РФ, которые на данный момент оккупированы Российской Федерацией. Именно на этих территориях сейчас будут развиваться очень важные процессы. Я считаю, что Украина также должна в них участвовать. Мы должны поддерживать те народности, которые проживают на территории России в их попытках освободиться, - заявил Жорин. - Это тот правильный путь, который ждет Российскую Федерацию, - полный распад на свободные государства".

Распад России - другие прогнозы

Ранее российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко заявлял, что распад Российской Федерации в той или иной степени неминуем.

Также российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев отмечал, что распад элит в России уже начался, и в дальнейшем этот процесс будет только ускоряться. По его словам, уровень недовольства путинским правлением среди бизнесменов высокий.

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