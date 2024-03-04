Еще трое спасателей получили ранения.

В понедельник, 4 марта, в Донецкой области в результате атаки со стороны оккупантов погибли двое спасателей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян, когда тушили пожар в Краматорском районе области. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником.

По словам Игоря Клименко, погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик.

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"Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь, у наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег", – написал министр.

Гибель спасателей из-за войны

В начале августа 2023 года в Покровске во время удара погиб заместитель главы ГСЧС Донецкой области. Андрей Омельченко отдал службе половину своей жизни. Ему было 52 года.

17 июля в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения. Шестеро спасателей были травмированы. 22-летний спасатель Сергей Антоненко получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Впоследствии он скончался в больнице.

15 января 2023 года в результате повторной атаки российских оккупантов по Запорожскому району погибли двое спасателей, еще трое – получили ранения. Они прибыли на место удара россиян по гражданской инфраструктуре, где произошло возгорание, через считанные минуты после атаки. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.

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