Его ранило в результате попадания вражеского снаряда по территории пожарной части.

В больнице скончался 22-летний спасатель Сергей Антоненко, раненный в результате обстрела россиянами города Белополье Сумской области. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, 17 июля в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения. Шесть спасателей были травмированы. Старший лейтенант Службы гражданской защиты Антоненко получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

"До последнего за жизнь Сергея боролись врачи. Вечером 23 июля его сердце перестало биться", - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что свою молодую жизнь он посвятил спасению людей. С первых дней войны Сергей нес службу в Белополье на приграничные Сумской области.

"На его счету не один удачно ликвидированный пожар и вовремя оказанная помощь мирным украинцам, которые страдали от вражеских ударов", - добавили в ведомстве.

Обстрел россиянами Белополья 17 июля: что известно

17 июля российские оккупанты обстреляли центр города Белополье Сумской области. В частности, враг нанес удар по пожарной части, в результате чего пострадали шестеро сотрудников ГСЧС. Их госпитализировали.

Также в результате атаки погибли две женщины.

Белополье, которое расположено в 7 километрах от границы с Российской Федерацией, регулярно подвергается ударам со стороны российских оккупантов.

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