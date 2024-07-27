А вот ВСУ до сих пор страдают от нехватки солдат и проблем с командованием, говорят бойцы.

Россия смогла усовершенствовать свою тактику, что обеспечило ей постепенное продвижение на фронте в Донецкой области. Об этом пишет The Washington Post.

Новая тактика агрессора

Издание отмечает, что повторное вторжение россиян в Харьковскую область, хотя и дало крайне ограниченные достижения, но смогло оттянуть на себя украинские резервы.

"Эта стратегия умная: ты пытаешься сосредоточить силу своего врага в одном направлении, а затем отвлечь его в другом. Их первая цель - уничтожить нас. Второе - подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани захвата Донецкой области", - говорит 30-летний Александр, командир батальона 47-й бригады, который воюет под Очеретино.

Видео дня

Путинские войска сейчас давят по дуге из трех ключевых точек: Часов Яр, к западу от города Бахмут; через небольшой промышленный город Торецк; и в сельской местности к западу от села Очеретино, расположенного на стратегической возвышенности к северо-западу от Авдеевки.

"Хотя в других местах идут интенсивные бои, в частности в Купянске на северо-востоке и в некоторых точках вдоль южного фронта, наступление на Донбассе является заметным изменением тактики российского командования, которое, похоже, научилось на прошлых ошибках и теперь достигает стабильных успехов для Кремля, что также угрожает украинскому городу Константиновка, который расположен на стратегической магистрали", - пишет WP.

Аналитик американского "Института изучения войны" Каролина Хирд замечает, в прошлом значительному прогрессу россиян препятствовали многочисленные тактические ошибки.

"Раньше просто бросали людей на длительные усилия с большими потерями. Теперь российские оперативные командиры учатся выполнять одновременные и взаимные усиливающие наступательные усилия и поддерживать постоянное давление на украинские силы", - пояснила она.

Проблемы у Сил обороны

Зато украинские командиры и солдаты, опрошенные WP, жалуются на истощение и сокращение ресурсов, в том числе на серьезную нехватку войск. Новый закон о мобилизации, принятый украинским парламентом, еще не предоставил крайне необходимого усиления, поскольку новобранцы все еще проходят подготовку, а некоторые военнообязанные сбежали из страны или прячутся дома, чтобы избежать призыва.

Один 56-летний сержант с позывным "Барт" описал ситуацию как "критическую" и сказал, что на передовой "серьезный хаос". Он объяснил украинские неудачи решениями руководства, в частности случаями, когда позиции украинских и российских сил на передовой перемешивались.

Несколько украинских командиров объяснили ускорение боевых действий тем, что Россия значительно увеличила свои возможности радиоэлектронного глушения, чтобы стереть предыдущее преимущество Украины в использовании дронов-камикадзе.

Украинские военные также отметили нарастающее использование россиянами авиационных бомб, особенно планирующих бомб. По их словам, это наносит значительный ущерб и влияет на боевой дух защитников.

Стратегические перспективы

Хотя украинские солдаты выражают горькое убеждение, что агрессор вскоре сможет захватить всю Донецкую область, Каролина Хирд из Института изучения войны другого мнения. По ее словам, Россия вряд ли сможет достичь стратегического успеха, несмотря на нынешние ограниченные достижения.

"Россия не продемонстрировала, что может эффективно осуществлять механизированное наступление и захватывать значительные территории, поэтому вряд ли они смогут силой взять весь Донбасс", - сказала она.

И все же, по ее словам, медленный, изнурительный конфликт является более выгодным для Москвы, поскольку моральный дух Украины и будущая поддержка Запада ставятся под сомнение.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, США сорвали тайную военную операцию Украины по просьбе Москвы. Пока российская пропаганда объясняет убийства украинцев мнимой войной с НАТО, это не мешает российскому министру обороны звонить в Пентагон и просить у него защиты от Украины.

Также мы рассказывали, что за прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали в общей сложности 122 боевых столкновения. Как рассказали в Генштабе ВСУ, самой сложной ситуация является на Торецком и Покровском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: