Российские оккупанты несут огромные потери в живой силе и технике, но все еще пытаются захватить Угледар в Донецкой области. Одну из бригад уже восстанавливали восемь раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам аналитиков Института изучения войны, тактика россиян заключается в лобовом штурме с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, что приводит к большим потерям
"Не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевого могущества и неспособности напасть врасплох", - говорится в сообщении.
При этом эксперты указали, что элитная российская 155-я бригада морской пехоты с 24 февраля 2022 года была уничтожена и восстановлена уже восемь раз.
Потери России в Украине - что известно
С первых дней полномасштабной войны стали появляться сообщения о колоссальых потерях россиян в Украине. При этом Москва тщательно скрывает рельные цифры своих потерь.
Отмечается, что к огромным потерям среди личного состава приводит тактика российских командиров - штурм в лоб или так называемые "мясные штурмы".
В то же время кладбища наемников ЧВК "Вагнер" в России разрастаются неймоверными темпами. Только на одном из "вагнеровских могильников" за неделю похоронили 34 наемника, ликвидированных в Украине. Точное количество таких кладбищ в РФ неизвестно.
По состоянию на 24 марта, по данным Генштба ВСУ, потери российской армии составили около 169 170 человек, из которых 1020 уничтожили за сутки, 23 марта.