Эксперты отметили, что россияне до сих пор использую тактику лобового штурма, что ведет к большим потерям.

Российские оккупанты несут огромные потери в живой силе и технике, но все еще пытаются захватить Угледар в Донецкой области. Одну из бригад уже восстанавливали восемь раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам аналитиков Института изучения войны, тактика россиян заключается в лобовом штурме с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, что приводит к большим потерям

"Не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевого могущества и неспособности напасть врасплох", - говорится в сообщении.

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При этом эксперты указали, что элитная российская 155-я бригада морской пехоты с 24 февраля 2022 года была уничтожена и восстановлена уже восемь раз.

Потери России в Украине - что известно

С первых дней полномасштабной войны стали появляться сообщения о колоссальых потерях россиян в Украине. При этом Москва тщательно скрывает рельные цифры своих потерь.

Отмечается, что к огромным потерям среди личного состава приводит тактика российских командиров - штурм в лоб или так называемые "мясные штурмы".

В то же время кладбища наемников ЧВК "Вагнер" в России разрастаются неймоверными темпами. Только на одном из "вагнеровских могильников" за неделю похоронили 34 наемника, ликвидированных в Украине. Точное количество таких кладбищ в РФ неизвестно.

По состоянию на 24 марта, по данным Генштба ВСУ, потери российской армии составили около 169 170 человек, из которых 1020 уничтожили за сутки, 23 марта.

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