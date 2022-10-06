За каждый месяц войны задержанному обещали платить по 3600$.

Бойцы Вооруженных сил Украины задержали гражданина Республики Беларусь, который воевал в Донецкой области в составе ЧВК "Редут".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

22-летний задержанный служил пулеметчиком в подразделении "Ветеран" часткой военной компании "Редут". За каждый месяц войны в Украине ему обещали выплачивать по 3600$. В случае получения инвалидности мужчине выплатили бы стопроцентную надбавку.

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Пресс-секретарь генпрокурора Борис Иванов добавил, что задержанному уже сообщили о подозрении.

До полномасштабного вторжения России в Украину ЧВК "Редут" занималась охранной имущества заграницей. Однако после 24 февраля организаторы компании начали массово рекрутироавать наемников для войны в Украине. Среди них были и иностранцы.

Гражданин Беларуси воевал в Харьковской и Донецкой областях с июля и до момента попадания в плен неподалеку села Яцковка Лиманского района. В случае признания вины белоруса судом, он проведет в тюрьме до 10 лет.

Иванов подчеркнул, что задержание наемника из Беларуси и сообщение ему о подозрении – это прямое опровержение слов президента РБ Александра Лукашенко о том, что белорусские военные никого в Украине не убивают.

Война в Украине: роль Беларуси

С начала полномасштабной агрессии против Украины Россия активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украиснким городам. Также именно оттуда заходили войска для штурма Киева.

Как сообщал ранее УНИАН, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, и он сделает все, чтобы этого не произошло.

При этом, 4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в "российской специальной военной операции". В то же время диктатор отказался отправлять беларуских солдат в Украину.

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