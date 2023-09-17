По возвращению в Украину таких граждан будут ждать юридические проблемы.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о проблемах, с которыми столкнутся украинцы, которые сбежали от призыва и скрываются за границей.

Сначала украинские правоохранители будут инициировать и получать судебные решения о том, что выехавший в другую страну гражданин получил справку коррупционным путем, сказал он в интервью россиянке Юлии Латыниной.

"На основе этого нужно будет обращаться в суды других стран, где эти граждане находятся, для того, чтобы суды этих стран отменили (статус беженца - УНИАН). Они же там находятся как беженцы с определенными юридическими статусами. Нужно будет и в судах этих стран доказать, что этот человек ненадлежащим образом получил эту справку", - заявил Подоляк.

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По его словам, на данный момент есть некоторые сложности с процедурой экстрадиции таких мужчин. Ведь в большинстве западных, в том числе и европейских стран, на первое место в судебных разбирательствах ставят права человека. В этих странах считают, что человек имеет право бояться воевать.

Поэтому советник ОП считает, что иностранные суды вряд ли будут принимать решения об экстрадиции. Он уверен, что массово отменить эти справки и массово экстрадировать людей из западных стран будет невозможно.

"Что же возможно? Будут реестры людей, которые получали эти фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы при возвращении в Украину… Если они добровольно сейчас не возвращаются сами, то потом, когда война закончится, у них… будут определенные юридические проблемы. Потому что нужно будет выяснять основания, на которых они покинули страну и так далее", - добавил Подоляк.

Меры борьбы с уклонистами

Украинские власти заявили, что будут требовать у других стран экстрадиции украинцев призывного возраста, которые сбежали от мобилизации и незаконно покинули страну, в частности, с помощью поддельных справок.

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