Как заявил Подоляк, РФ хочет "заморозить" войну в Украине.

Россияне прекрасно понимают, что войну против Украины им не выиграть, потому для них сейчас самое главное привести к снижению интенсивности боевых действий, заморозить конфликт и нацелиться на изменение общественного мнения на Западе. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россияне будут много денег тратить на эрозию западного общественного мнения. Провоцировать там усталость от Украины. Они и сейчас это делают … Они пытаются на внешних рынках дискредитировать высшее политическое и военное руководство Украины… Пытаются столкнуть лбами, - отметил он. - Почему им главное заморозить конфликт? Потому что тогда это будет означать несменяемость российского политического режима, там будут фиктивные выборы… И это их цель".

Кроме этого, как отметил Подоляк, РФ будет дофинансировать ультраправое движение на Западе, чтобы спровоцировать волны протестов.

"Я не сомневаюсь в том, что будет целая череда террористических актов в разных европейских странах для того, чтобы их напугать, чтобы местные изоляционистские политические группы говорили: "давайте перестанем на внешнем рынке на что-то реагировать", "давайте закрывать границы", "давайте больше вкладываться во внутреннюю безопасность", - добавил Подоляк.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, в рамках наступления ВСУ освободили населенный пункт Урожайное. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют определенные успехи.

Сейчас ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

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