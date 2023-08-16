Также это может создать предпосылки для полной оккупации всей территории Луганской и Донецкой областей.

Российские захватчики намерены выйти на левый берег реки Оскол в Харьковской области из-за накопления войск на Лимано-Купянском направлении. Об этом в эфире информационного телемарафона сказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

В частности, у него спросили, что означает переброска украинских резервов на Лимано-Купянское направление.

Селезнев отметил, что Генеральный штаб ВСУ очень внимательно отслеживает движение сил и средств российских оккупантов.

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"С учетом того, что российская оккупационная армия пытается давить на наши оборонительные рубежи и позиции на этом участке фронта фактически с двух сторон - с севера вдоль реки Оскол и с юго-востока со Сватово для того, чтобы коренным образом изменить территориальную ситуацию на этом участке фронта, наши командиры принимают ответственное решение усилить наши рубежи и позиции на этом участке фронта для того, чтобы исключить любое движение вперед вражеских сил и средств", - сказал Селезнев.

Эксперт предполагает, что враг пытается выйти на левый берег реки Оскол и закрепить территориальные достояния на этом участке фронта.

При этом, он выражает уверенность, что усиление украинских защитников соответствующими ресурсами не позволит врагу реализовать его планы.

Также у Селезнева спросили, какая у России цель для сосредоточения большого количества войск на Лимано-Купянском направлении.

"В экспертной среде тот процесс называется"великим наступлением генерала Герасимова"... Враг преследует по меньшей мере несколько целей. Во-первых, таким образом он пытается оттянуть значительное количество украинских резервов с других участков фронта. Во-вторых, в зависимости от успеха или не успеха действий вражеских сил будет очевидным и понятным следующее: если враг будет иметь возможность подвинуть украинские силы и средства в сторону реки Оскол, то враг получит территориальные достижения на Харьковщине. Мы же помним, что Путин часто заявляет о том, что он готов к переговорному треку с Украиной, но, с учетом ситуации на земле", - сказал Селезнев.

Как считает эксперт, президент РФ Владимир Путин до сих пор грезит, что на его ультимативные требования пристанут украинское правительство и народ.

"Третья задача заключается в том, что враг таким образом пытается создать почву, через так называемое будущее поле битвы, для реализации того самого первого плана, с которым Путин начинал полномасштабную агрессию против суверенной Украины. Я имею в виду - полную оккупацию всей территории Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что в РФ имеет целый комплекс планов. Но удастся ли оккупантам их реализовать - ответ заключается в сопротивлении и обеспеченности Сил обороны Украины.

Селезнев отмечает, что часто из-за замедленной реакции Запада на запросы украинского войска было потеряно время, когда враг создавал мощную сеть полевых защитных оборонительных сооружений.

"Даже в эти бурные дни, когда враг сопротивляется и оказывает активное сопротивление, не позволяя нашим силам обороны продвигаться на юге Запорожской области, в то же время российские инженерные подразделения продолжают восстанавливать все новые и новые рубежи и линии обороны и минировать территорию, чтобы максимально замедлить украинское наступление в направлении Азовского моря", - сказал Селезнев.

Потери России в Украине - последние данные

По последним данным, количество уничтоженных в Украине оккупантов перевалило за 255 тысяч. Только за минувшие сутки ВСУ отправили в ад 650 захватчиков.

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