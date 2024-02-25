Михаил Подоляк отметил, что Россия "технологически уже проиграла эту войну".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что российские оккупанты брали Авдеевку 10 лет. Об этом он сказал в своем выступлении на Форуме "Украина. Год 2024", отметив, что для России главное - создать впечатление, что они непобедимы.

"На мой взгляд, самый большой фейк, фантастический, которого больше не существует, - это то, что вы до сих пор верите, что Российская Федерация - большая мощная страна. Это маленькая, никчемная, ресурсно большая, территориально большая, но с точки зрения влияния на современную цивилизацию - маленькая страна. Но они очень мощно вкладываются, чтобы, например, в странах Запада продолжали верить: только не с Россией воевать", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП напомнил о том, сколько лет "великая" Россия "брала" Авдеевку.

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"Сколько они лет брали Авдеевку? Сколько? 10. 10 лет войны за город Авдеевка. Не за Париж, не за Берлин и не за Киев. И если бы чуть раньше чуть больше оружия, а главное - чуть меньше веры в то, что Российская Федерация - это огромная и самая мощная страна мира, с которой надо бояться воевать, то тогда Авдеевка была бы... Я скажу прямо: Санкт-Петербург можно было бы переименовать в Авдеевку. По меньшей мере", - сказал он.

Подоляк добавил, что не нужно верить в "некоторые традиционные иллюзии, в которые мы верим".

"С Россией можно воевать - Украина это доказывает. Россию не надо бояться - Украина это доказывает", - подчеркнул советник.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия "технологически уже проиграла эту войну".

"А для этого Украине нужны определенные инструменты", - добавил представитель ОП и отметил, что Россия "вкладывается в демотивацию" против Украины.

Подоляк также отметил, что Россия в ее нынешнем виде "может существовать только в состоянии войны: где угодно, с кем угодно и как угодно": "Нет разницы. Главное - это кровь, которую они хотят пить. Это основа российской современной цивилизации".

Авдеевка - актуальное

Как сообщал УНИАН, с октября 2023 года российские оккупанты начали усиленные штурмы и обстрелы Авдеевки. В феврале 2024 года врагом к этому городу были стянуты резервы, которые находились на других участках фронта. Поэтому 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский решил вывести украинских воинов из Авдеевки, чтобы сохранить их жизни.

24 февраля офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что после захвата Авдеевки российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции почти круглосуточно.

По его словам, заявления о том, что якобы украинские подразделения бежали из Авдеевки, бросая все, не соответствуют действительности.

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