По словам президента, "мы должны подготовить план действий в течение нескольких месяцев".

Украина и ее союзники должны подготовить план действий накануне Второго саммита мира в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "мы должны подготовить план действий в течение нескольких месяцев".

"У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя и среди гражданского населения. ... Мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Поэтому мы хотим положить этот совместный план на стол ко второму саммиту мира", - сказал Зеленский. Видео дня

Второй саммит мира - последние новости

У президента Украины Владимир Зеленского допускают участие РФ во втором саммите мира, который уже готовится. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Киев уже готовится к проведению следующего Глобального саммита мира.

По его словам, первый саммит в Швейцарии был инаугурационным, а на следующем будут рассматривать его результаты.

Как сказал чиновник, "мы не исключаем этого, если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать свои условия, а будет слушать сообщество".

Как сообщал УНИАН, за неделю к решению Саммита мира присоединились 6 стран. По словам президента, первый Саммит мира показал, что восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно.

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