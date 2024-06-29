Враг активизировался в районах населенных пунктов Шумы и Дружба, и если прорвется вперед, может появиться угроза оперативного окружения для Часового Яра и Торецка.

Украинские военные продолжают давать отпор врагу на передовой. Тяжелые бои продолжаются и на Харьковщине, где наши защитники бьют по скоплениям российских оккупантов в Волчанске.

"Там серьезная положительная динамика, действительно на агрегатном заводе идут сильные удары по врагу, который там пытался укрепить позицию", – отметил в эфире "24 канала" военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, в огневое полуокружение сейчас взят Волчанский завод.

Видео дня

Кроме того, враг пытается продвинуться в сторону Макеевки на Луганщине. Эксперт говорит, что в общей линии обороны украинских войск работают и водные объекты, которые есть в области. Сейчас российской армии не удается реализовать свои планы.

Самым горячим на фронте является Покровское направление. В частности, огромные силы россияне сосредоточили в районе Очеретино. Предположительно, враг планирует двигаться в сторону трассы Покровск – Константиновка.

"Однако даже выход на трассу не приведет к обвалу фронта или перерезанию логистических путей", – отметил Роман Свитан.

Россияне уже пытались выйти на Покровск с севера и юга, но северная и южная линии обороны ВСУ не дали им это сделать. Поэтому сейчас враг пытается давить на Силы обороны Украины со стороны Очеретино.

Также враг хочет выйти на Торецк Донецкой области и активизировался в районах населенных пунктов Шумы и Дружба. Если россияне смогут продвинуться вперед, появится угроза оперативного окружения для Часового Яра и Торецка.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска вечером 29 июня ударили по Вольнянску Запорожской области. В результате действий захватчиков погибли семь человек, в том числе двое детей. Более 20 человек пострадали.

Тем временем ВСУ отбили позиции возле Тернов Донецкой области, заявили в 12-й бригаде специального назначения "Азов". Отмечается, что российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

Вас также могут заинтересовать новости: