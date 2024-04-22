Украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5.

Украинские союзники не опоздали с помощью Украине, но ее задержка все же отразилась на поле боя.

"Еще не поздно, но, конечно, задержка привела к реальным последствиям: украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта", - заявил в эфире американского телеканала MSNBC генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Запад видит, что из-за недостатка систем противовоздушной обороны Украина стала сбивать меньше ракет, которыми РФ атакует украинские города.

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Недавно генсек отмечал, что члены Альянса договорились предоставить Украине больше систем ПВО. Инициатором поиска и отправки средств противовоздушной обороны является Германия. В Берлине порадовали, что в этом вопросе есть прогресс.

Война в Украине - помощь от союзников

Politico писал, что Украина и Германия запустят несколько оборонных проектов. Оборонный концерн Rheinmetall, который и до этого поставлял много оружия Украине, уже анонсировал свои намерения развивать оборонную промышленность Украины - заводы по обслуживанию легкой бронетехники и производству артиллерийских боеприпасов.

По оценке ISW, Вооруженные силы Украины смогут приостановить наступление оккупационной армии при условии быстрого поступления помощи США.

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