Украина имеет право на самооборону, которое предусматривает возможность уничтожения законных военных средств, используемых врагом для атак территории Украины.

На Украину никто не накладывал ограничений относительно сбития российских боевых самолетов над территорией Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам заседания Совета Украина-НАТО, которое проходило в формате видеоконференции.

В частности, в связи с уничтожением российского бомбардировщика Ту-22М3 утром 19 апреля Столтенберга спросили, существуют ли какие-то ограничения по сбитию военных целей над территорией России.

"Мы должны помнить, что это агрессивная война, в которой Россия атакует соседа, атакует Украину. Украина имеет право на самооборону, и это включает также нанесение ударов по законным военным целям за пределами Украины. Поэтому, сбивание российских самолетов, которые используются для атак Украины - это часть права Украины на самооборону", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, на сегодняшнем заседании Совета Украина - НАТО министр обороны Украины Рустем Умеров как раз рассказал странам-партнерам об усилиях ВСУ по защите украинского воздушного пространства, в том числе по поражению различных военных возможностей России.

Также у генерального секретаря Альянса спросили, делала ли Украина запрос на получение не только "Пэтриотов", но и других систем для создания многоуровневой системы противовоздушной системы обороны.

Столтенберг уверяет, что союзники НАТО активизируют усилия в поддержку Украины. Сегодня несколько союзников заверили, что доставят больше систем противовоздушной обороны в Украину. "Я ожидаю конкретные объявления в ближайшем будущем", - сказал Столтенберг.

По его словам, Украина уже имеет многоуровневую ПВО, но задача состоит в том, чтобы сделать эту систему сильнее и всесторонней для сбивания дронов, различных типов крылатых ракет и наиболее передовых баллистических ракет. Речь идет о наличии таких систем как NASAMS, IRIS-T, Gepard, Patriot и тому подобное.

Он сказал, что Украина нуждается в большем числе систем ПВО, соответствующих батарей и ракет.

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот самолет упал на территории Ставропольского края РФ.

Такой самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми противник бьет по мирным городам Украины.

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