Такие россияне перед тем как идти на фронт оформляют ипотеку, чтобы после их смерти государство ее выплатило за них.

Среди захваченных в плен оккупантов есть те, кто имеет только 3 класса образования и сознательно шли на смерть в Украине ради квартры для своих семей.

Об этом сказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона единых новостей, говоря о российском контингенте, который Кремль отправляет в Украину.

По его словам, сейчас здесь есть как штурмовые подразделения врага, сформированные из бывших заключенных, так и регулярные подразделения, в которых есть и мобилизованные, и так называемые контрактники.

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"Мы видим из тех людей, которые попали в плен, что преимущественно это такие люди, которые, например, имеют образование 3 класса. И он пришел воевать в Украину, потому что знает уже, что его здесь убьют. И он, соответственно, взял ипотеку в кредит, чтобы после его смерти государство выплатило за него ипотеку. То есть их население таким образом ценой собственной жизни хочет решить квартирный вопрос для своих родственников", - рассказал о ситуации спикер.

В целом, по его словам, контингент оккупантов достаточно разный, при этом морально-психологическое состояние в их войсках слабое.

Информируя о ситуации на восточном фронте он отметил, что за прошедшие сутки враг продолжал атаковать по всей линии ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Больше авиации враг использовал именно на Лимано-Купянском направлении, там были нанесены 7 авиударов. В Серебрянском лесничестве противник часто применяет управляемые авиационные бомбы. Оружие не точное, но имеет большой разрушительный эффект. Активно противник использовал дроны-камикадзе - 48 дронов на Лимано-Купянском направлении и 49 на Бахмутском. Видим что дроны со сбросами и FPV, дроны-камикадзе у них есть в достаточном количестве. Очень активна была артиллерия на Лимано-Купянском направлении и Бахмутском – 850 артиллерийских и минометных обстрелов на Харьковщине и Луганщине, и 607 – на Бахмутском направлении артиллерийских обстрелов", - констатировал спикер войск.

Тем не менее, отметил Фитьо, удалось ликвидировать 360 российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении и уничтожить 81 единицу техники. Там враг активно использует как пехоту, так и технику для поддержки атак.

"Перед так называемыми выборами, которые будут проходить у них в России, пытаются одержать хоть какие-то победы... но наши защитники наносят им значительные потери", - сказал он.

На Бахмутском направлении потери врага составляют за сутки 98 солдат и 83 единицы военной техники.

Как сообщил Фитьо, между Сватово и Купянском враг так же пытается атаковать, но успехов нет.

"В целом по всей линии фронта враг атакует, пытается проходить, хитрит, различные приемы замаскированные применяет, даже подземные подкопы пытаются делать. Но это им не помогает, наши защитники держат оборону и при лучшем случае переходят к атакующим действиям и, соответственно, улучшают тактическое положение, если есть возможность", - сказал он.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на фронте между ВСУ и российскими войсками произошло 82 боевых столкновения. В частности, на Марьинском направлении ВСУ отбили 25 атак, еще 6 - на Шахтерском направлении.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

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