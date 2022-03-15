Подавляющее большинство из них - православные храмы.

Российские оккупанты разрушили и повредили по меньшей мере 28 церквей, мечетей, синагог в шести областях Украины.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

В сообщении сказано, что в то время, как пропагандисты Кремля цинично прикрывают собственные имперские амбиции тезисами о "защите православия", агрессивная атака российских войск разрушает православные храмы и другие святыни религиозных сообществ Украины. "Пострадали уже по меньшей мере 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в минимум шести областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них ‒ православные храмы", - сказано в сообщении.

В частности, отмечается, что вчера на территорию Украинской евангельской теологической семинарии в городе Киев прилетели российские снаряды, здания семинарии повреждены. УЕТС была создана в 1992 году и обеспечивала комплексную подготовку служителей из Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Молдовы и России.

Также отмечается, что 12 марта, во время бомбежки города Святогорск (Донецкая область), в котором проживают исключительно мирные жители, была частично разрушена Святогорская лавра. В этот же день подвергся разрушениям вследствие российских обстрелов храм Православной Церкви Украины в городе Волноваха Донецкой области.

В ночь с 11 на 12 марта в результате обстрела российскими войсками поселка Пятихатка Харьковской области пострадал храм Святой благоверной царицы Тамары.

10 марта в результате обстрела оккупантов разрушены храм в честь пророка Илии и Апостола Андрея Первозванного в селе Мостище Фастовского района Киевской области, а также в результате очередного обстрела Северодонецка российскими захватчиками частично разрушен Христо-Рождественский кафедральный собор.

В сообщении отмечается, что 9 марта взрывной волной от ракетного обстрела по Харькову были повреждены окна синагоги Объединенной еврейской общины Украины. Синагога была построена в 1913 году и была одной из крупнейших в Европе в те времена.

В результате обстрелов 7 марта пострадали здания Елецкого Успенского монастыря в Чернигове, основанного в 1069 году, а в селе Заворичи Броварского района Киевской области сгорела Георгиевская церковь (построена в 1873) Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви, а из-за боевых действий уничтожен 160-летний деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в селе Вязовка Житомирской области.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что 1 марта в Харькове российская ракета попала в здание курии Харьковско-Запорожской диецезии Римско-Католической Церкви в Украине, а в результате российского обстрела повреждена Константиновская мечеть и прилегающие хозяйственные помещения в городе Константиновка Донецкой области.

В ведомстве продемонстрировали фото разрушенных и поврежденных религиозных сооружений.