Противник частично имеет успехи на фронте, но действия украинских защитников приводят к ощутимым потерям у оккупантов.

Российские оккупационные войска продвинулись возле Воздвиженки, Котлино и Андреевки Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Авторы проекта пишут, что враг ни на день не прекращает штурмовые действия на Покровском отрезке фронта. Отмечается, что в последние дни противник активно проводит атаки на Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока в районе Котлино и с юго-запада на Зверево.

Враг частично имеет успехи, на многих участках ситуация уточняется. Однако отмечается, что действия Сил обороны тоже приносят результаты.

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"Особенно хорошо проявило себя одно из подразделений Сил Обороны в Удачном, которое заменило одну из вновь созданных бригад. Номер подразделения не сообщаем, потому что враг еще не имеет сведений, кто там точно", – говорится в сообщении.

DeepState также акцентирует, что в результате ожесточенного сопротивления подразделений 59 ОШБр, оккупационные войска РФ были вынуждены пополнять свои подразделения в Новоелизаветовке и Нововасильевке.

"Пополнение происходит и в районе Шевченко-Даченское, где потери противника оказались для него тяжелыми", – сказано в публикации.

Война в Украине: вы могли это пропустить

По данным проекта DeepState, в январе российские захватчики оккупировали 325 квадратных километров территории Украины. Отмечается, что враг ведет активные наступательные действия на многих участках, но почти везде Силам обороны Украины удается замедлить темпы вражеского наступления.

Кроме того, российские оккупационные войска пытаются форсировать реку Оскол и закрепиться на плацдарме. Для этого, по словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, враг использует погодные условия.

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