В России истерика из-за того, что обстреливаются объекты, которые расположены глубоко в тылу.

Уничтоженные в аэропорту Пскова четыре российских самолета Ил-76 перевозили грузы, вооружение и личный состав российской армии. Среди прочего, эти самолеты доставляли дроны-камикадзе Shahed из Тегерана в Россию.

"К сожалению, таких самолетов в России еще много - это десятки самолетов. Эти ИЛы также перевозят и "Шахеды" из Тегерана в Москву. Таким образом Россия четыре самолета уже точно не будет использовать", - сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что из-за ударов по аэродромам, Россия не может чувствовать себя в безопасности "даже на дальних подступах" и им приходится рассредоточить свою авиацию аж на Дальний Восток. По его словам, именно там россияне прячут свои стратегические бомбардировщики.

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Он отметил, что это также негативный психологический фактор для всего населения России, для их военных.

"Вы же видите истерику в российских пабликах, на пропагандистских каналах - им очень не нравится, что происходит. Но ведь чего они хотели?", - подчеркнул Игнат по поводу реакции россиян на обстрел аэропорта, который расположен далеко от границы с Украиной.

Атака на аэродром Псков - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа прогремели взрывы в районе аэропорта в Пскове (Россия), сообщалось, что горели самолеты Ил-76.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, а еще несколько повреждены. Удары по аэродрому были нанесены с территории России.

Как известно, Украина для ударов по российским военным самолетам использует картонные дроны. Они создали настоящий хаос в России после серии удачных ударов по военным объектам.

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