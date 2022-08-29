Активные боевые действия практически замирают до зимы, отметил эксперт.

В Украине в ходе войны с Россией осенью на фронте возможны большие перемены, поскольку ряды защитников нашей страны пополнят до 15 тыс. подготовленных воинов с западным вооружением.

Вполне вероятно, что Генштаб ВСУ захочет использовать полученное преимущество, но непонятно, как и на каком направлении, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Obozrevatel.

"…Это вполне очевидно (что осенью возможны большие перемены на фронте – Ред.). Ведь к октябрю завершает обучение корпус украинских добровольцев, который был направлен в Европу – в Великобританию, Германию, Польшу, Литву. Таким образом, Украина получит 10-15 тыс. подготовленных бойцов и западное вооружение для них", – отметил собеседник.

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Эксперт добавил, что до зимы практически замирают активные боевые действия, пока все не подмерзнет.

"…Но ведь может подмерзнуть, а может и нет. Были годы, когда не подмерзало", – подчеркнул Жирохов.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и власти РФ даже не объявили нашей стране войну, а назвали полномасштабное вторжение "спецоперацией" якобы для "денацификации" и "демилитаризации".

Противники обстреливали и военную и гражданскую инфраструктуру, только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Киев поддержали западные страны – ввели против РФ новые санкции, предоставили вооружение и решили обучать наших воинов.

Украинская армия дает достойный ответ захватчикам – уже уничтожены около 47 100 врагов.

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