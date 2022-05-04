Спикер Путина утверждает, что в РФ на праздник не будут объявлять мобилизацию.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет объявлять Украине войну на 9 мая (в РФ отмечают День Победы).

Сведения западных чиновников о том, что глава РФ может воспользоваться 9 мая для объявления войны, являются чушью, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Telegram-канал "Медуза - LIVE".

У спикера главы РФ спросили, какова вероятность того, что российский лидер воспользуется праздничной датой для того, чтобы объявить войну? На этот вопрос Песков ответил так: "Никакова. Я уже ответил на этот вопрос. Это чушь".

Пресс-секретарь президента России также назвал чушью информацию западных СМИ о том, что в РФ 9 мая могут объявить мобилизацию.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, обстреливал людей в Киеве, Харькове, Херсоне, Чернигове, Львове, Николаеве, Мариуполе и Одессе.

РФ назвала войну в Украине "спецоперацией", в том числе для "денацификации" нашего населения.

Вооруженные силы Украины давали противнику достойный отпор. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 4 мая в украинском государстве уже уничтожены 24 500 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: