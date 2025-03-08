Информацию о готовящейся операции случайно слили в сеть на стадии подготовки.

Неудачная операция российских войск с попыткой забросить группу солдат в тыл ВСУ по трубе не эксплуатируемого газопровода обрастает новыми деталями.

Российские военблогеры сообщают, что лишь часть группы погибла от огня украинцев, другие – банально задохнулись.

Так, российский пропагандист Владимир Романов, который ведет в Телеграм Z-паблик на 140 тысяч подписчиков, утверждает, что идея с заброской группы солдат через газопровод возникла по опыту боев в Авдеевке год назад. Тогда россиянам удалось провернуть подобный фокус.

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"Подразделение заявило, что всё подготовило: вентиляцию, отстойники, воду и провиант, связь и т.д. Но оказалось не подготовили. Результат все на местах знают. Вопрос - будет ли спрос за тех, кто задохнулся?" – пишет Романов, добавляя, что тогда в Авдеевке все тоже прошло не настолько удачно, как рассказывает российская пропаганда.

Как пишет российский оппозиционный блогер Ян Матвеев, информацию о готовящейся "трубопроводной операции" ненарочно слил в общий доступ российский дроновод с псевдонимом "Моисей". Еще 1 марта он опубликовал в своем телеграм-канале просьбу срочно помочь с поставкой кислородных баллонов.

Как россияне по трубам ходили

Ранее УНИАН писал, что утром в субботу, 8 марта, около сотни российских солдат прошли по не работающему газопроводу, чтобы выйти в тыл блйцам Сил обороны в районе Суджи. Однако этот дерзкий маневр врага не стал неожиданностью для украинских защитников. Об операции было известно заранее.

В условиях ограниченной логистики украинские бойцы не имели возможности просто взорвать эту трубу, поэтому решили дождаться, когда россияне пройдут по ней и выйдут прямо в ловушку, где их в итоге и накрыла украинская артиллерия.

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