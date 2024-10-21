Там отметили, что БПЛА управляют дистанционно, в частности, через контрабандные "Старлинки".

Российские захватчики фактически ежедневно атакуют украинские города своими ударными дронами типа "шахед". Однако противник научился использовать их и для разведки.

Как сообщает в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, российские "шахеды" теперь могут делать фото. Одно такое он даже продемонстрировал.

По словам руководителя ЦПД, значительное количество БПЛА захватчиков для разведки не имеет боевой части.

Видео дня

"Россияне опубликовали кадры с камеры "Шахеда". Как я и говорил ранее, РФ использует "Шахеды" сейчас также в качестве разведчиков, кроме этого значительное количество из них летит без боевой части и управляется дистанционно (контрабандные Старлинки, в том числе)", - написал он.

В то же время Коваленко успокоил, что все больше "шахедов" будут сбиваться украинскими дронами.

Война в Украине - атаки "шахедов"

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что Россия пытается усложнять работу средствам противовоздушной обороны. По его словам, РФ масштабировала производство своих ударных беспилотников, а ее БпЛА "Гербера" и другие средства имитируют работу "шахедов".

Военный обозреватель Денис Попович добавил, что захватчики начали запускать ударные дроны-камикадзе "Шахед" на более высоких высотах. В ISW отмечали, что ранее "шахеды" были очень медленными, сложными в маневрировании и могли летать только на низких высотах.

В сводках Воздушных сил ВСУ по атакам РФ все чаще появляется термин "локально потерянные" БПЛА. Как пояснил член Общественного совета при Государственной службе Богдан Долинце, это означает, что цель исчезла с радаров, и есть три сценария, почему это могло произойти.

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