По словам председателя Совета резервистов, захват города не был основной задачей оккупантов.

Выход Сил обороны Украины из города Угледар Донецкой области состоялся организованно. У врага нет видеодоказательств массового захвата украинских бойцов в плен.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, отход ВСУ из Угледара можно считать централизованным. Оккупационные войска были истощены, чтобы быстро преследовать ВСУ во время выхода.

По его мнению, россияне попытаются использовать Угледар в свою пользу. Однако, но основная задача заключалась не в захвате города, а в продвижении по линии Угледар-Курахово-Покровск.

Видео дня

"И сейчас, скорее всего, всю интенсивность боевых действий они перенесут в район Курахово, Селидово. Им важно туда зайти и выйти на линию Кураховского водохранилища, чтобы потом с юга выполнять задачу по захвату Донецкой области, ведь это их основная цель", - сказал Тимочко.

Битва за Угледар: важные новости

Накануне в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из Угледара. Это произошло после несколько недель ожесточенных боев, во время которых россиянам удалось значительно продвинуться на флангах и создать угрозу для окружения города.

По мнению журналистов The New York Times, потеря Угледара угрожает Украине, поскольку усложняет возможности для Киева в обороне южной части Донецкой области. Кроме того, после захвата Угледара, считают журналисты, Россия получила новый вектор для наступления на Покровск.

Как пишет CNN, потеря города подчеркнула серьезность вызовов, которые стоят перед Киевом накануне третьей зимы войны.

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