Заместитель командира рассказал о сложности в проведении разведки.

Из-за погодных условий российские войска снова стали себе позволять проводить штурмы украинских позиций на технике. Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин, передает hromadske.radio.

По его словам, россияне пытаются пробиться к реке Оскол, ежедневно проводя штурмы, а изменение погодных условий (дождь или мороз) уменьшает возможности контроля передней линии.

"Основная сложность - погодные условия, потому что сейчас сложно проводить разведку подходов, ведь погодные условия не позволяют. Очень большая потеря Мавиков… Если раньше техники почти не было, а враг наступал пешими группами. Враг пользуется погодными условиями. Это опасные вещи, когда враг оказывается на технике у тебя за спиной. Очень сложно затем зачищать местности, и это приводит к дополнительным потерям. Трудно проводить стабилизационные действия, не понеся потерь. Враг тоже стреляет, у него есть артиллерия, дроны, есть сбросы", - отметил боец.

Видео дня

Жорин подчеркнул, что задача россиян - полностью выйти на реку Оскол, они дерзко переходят реку, воруя лодки у местного населения, и это перемещение бывает сложно обнаружить.

"Это больше угрожает Купянску, и они это пытаются делать поближе к Боровой. Россияне пытаются расширять свой плацдарм", - констатировал военный.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска изменили тактику возле Торецка и Часового Яра. По словам пресс-секретаря Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой, россияне стали применять технику.

"Уже несколько дней мы наблюдаем такую ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно. Не всегда. Каждый день мы имеем хороший "улов", - рассказала она.

Вас также могут заинтересовать новости: