С начала суток на линии фронта произошло более 30 боевых столкновений.

С начала суток на линии фронта произошло 33 боевых столкновения. Силы обороны Украины сдерживают врага и продолжают наступление.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. При этом на ряде направлений враг активировал авиационные удары, в частности:

на Северском и Слобожанском - в районе Казачьей Лопани Харьковской области;

на Купянском направлении - в районах Петропавловки и Кисловки;

на Лиманском - в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и спорного-Донецкой области;

на Авдеевском направлении - в районе Авдеевки.

"На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах дружбы и Нью-Йорка", - информирует Генштаб.

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Отмечается, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

"На шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. На Херсонском направлении противник также нанес авиационный удар-в районе Одрадокаменки.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщает Генштаб.

Ситуация на фронте - последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее информировала, что на Бахмутском направлении враг пытается захватить потерянную Клещиевку, но безуспешно. Она отметила, что тщетны и российские попытки оттянуть отсюда украинские силы, нарастив группировку на административной границе Харьковской и Луганской областей.

Также враг активно наступает на Марьинском направлении, но силы обороны успешно сдерживают врага.

Спикер Генерального штаба Павел Ковальчук также сообщил, что Силы обороны Украины успешно выбили российских захватчиков с позиций в районе к югу от Авдеевки. По его словам, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

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