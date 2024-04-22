Россияне почти уничтожили этот город.

Ситуация вокруг города Часов Яр (Донецкая область) сложная, но российской армии в городе нет. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Враг давит. Ситуация вокруг города Часов Яр сложная, но Силы обороны пока контролируют обстановку. Вражеской российской армии, хочу подчеркнуть, в городе нет", – заявил он.

Волошин отметил, что после массированных артобстрелов, авиаударов, противник привлекает бронетехнику, пытается забрасывать свои штурмовые группы, чтобы выбивать наши подразделения с занимаемых позиций и иметь какой-то определенный тактический успех на поле боя. По его словам, там непрерывно работает ствольная артиллерия и РСЗО врага.

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"И также работает достаточно плотно российская авиация, которая забрасывает нас КАБами и ФАБами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру города. Они его уже почти уничтожили, но там еще проживают люди – около 680", – добавил представитель ОСГВ "Хортица".

Он отметил, что российская армия сейчас пытается захватить город, даже не считаясь с потерями личного состава и техники.

"Они штурмуют, но не закрепляются на позициях. Наши защитники их отбивают и российская армия откатывается на свои предыдущие места, где они накапливали силы и средства для нанесения ударов", – сказал Волошин.

Спикер также отметил, что в среднем 85% потерь как в живой силе, так и в технике противник несет именно на Восточном направлении. Например, за 6 месяцев боев на одном из направлений воины штурмовой Таврической бригады уничтожили более 300 единиц вражеской техники – это примерно три вражеские бригады.

"И потери врага в зоне нашей ответственности за прошедшую неделю составили: личного состава 4845, 50 танков, 95 бронемашин, 95 пушек и минометов, 17 противотанковых средств, 4 средства ПВО, 204 единиц автомобильной техники и большое количество БПЛА различных типов. Также было уничтожено 165 пунктов управления и 25 российских складов с боеприпасами", – рассказал Волошин.

Бои за Часов Яр

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая. Он подчеркнул, что если ВСУ устоят, планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя шансы войск РФ захватить Часов Яр за две-три недели, отметил, что даже если врагу удастся полуокружить Часов Яр, это не означает, что они смогут захватить город.

Он отметил, что российские оккупанты сейчас только интенсифицировали действия в районе Богдановки, и они никак не могут окончательно решить вопрос с закреплением и захватом Ивановского. При этом Коваленко добавил, что пока не будут захвачены эти села, говорить о каком-то большом серьезном наступлении на Часов Яр с целью захвата города нельзя.

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