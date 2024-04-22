За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений.

Враг на фронте продолжает пытаться прорвать оборону ВСУ, за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения, сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

В частности, на Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза пытался прорвать позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Враг совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 7 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 5 ударных дронов были уничтожены.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БпЛА противника.

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По мнению экспертов Института изучения войны, украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США по безопасности, но, вероятно, смогут притупить текущее российское наступление, если американская помощь поступит быстро.

В то же время оккупанты, вероятно, активизируют текущие наступательные операции, ракетные удары и атаки БПЛА в ближайшие недели, чтобы использовать "окно", которое возникло из-за ограничения материальных средств для ВСУ.

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