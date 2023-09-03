Отмечается, что станция, создающая помехи, находится в Симферопольском районе.

Беларусская военная техника замечена во временно оккупированном Россией Крыму. Оккупанты пригнал станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза-6".

По информации Telegram-канала "Атеш", белорусская РЭБ находится в населенном пункте Раздолье Симферопольского района.

Отмечается, что Россия неспособна самостоятельно обеспечить работу средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, поэтому для защиты своих военных объектов россияне в Крыму используют технику из Беларуси.

При этом активисты "Атеш" предположили, что эта станция РЭБ повторит судьбу ранее уничтоженной российской техники, потому что жители Крыма активно борются против российской оккупации.

Освобождение Крыма - последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вернетвременно оккупированный Крым военным путем.

Ко Дню независимости Украины в оккупированному Крыму взвился украинский флаг. Спецподразделения ГУР высадились на берег в районе Еленовки и Маяк.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол отметил, что не стоит бояться президента РФ Владимира Путина - можно смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его.

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