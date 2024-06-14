В частности, зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95МС из Оленегорска Мурманской области РФ.

Российские оккупационные войска в очередной раз подняли в небо бомбардировщики. На этот раз отмечен взлет не только Ту-95МС. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 23:30 военные проинформировали о том, что в районе Тамбова отмечается взлет 4-х ТУ22М3. Самолеты держали юго-восточный курс.

Впоследствии в Воздушных силах добавили, что также зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95МС из Оленегорска Мурманской области РФ.

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"Николаевский Ванек", комментируя активность Ту-95МС, отметил, что вылет, вероятно, боевой. В районе Энгельса они будут скорее всего в 02:00 – 03:00.

"Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:30 – 03:30. В районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:00 – 04:00. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:10 – 05:10", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное время является "очень приблизительным, с большой погрешностью".

Следует отметить, что россияне также запустили по Украине ударные дроны.

Атаки РФ по Украине с Ту-95МС

Как известно, российские оккупанты используют стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время массированных ракетных атак по Украине. Последний удар пришелся на 12 июня.

Той ночью враг применил 30 средств воздушного нападения. Россияне выпустили 4 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", а также баллистическую ракету "Искандер-М" и аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Украинские военные сбили 29 целей, среди которых 1 ракета "Кинжал", 4 ракеты Х-101/Х-555 и 24 дрона.

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