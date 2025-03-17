За два месяца боев россияне потеряли столько же бронетехники, сколько немецкий Бундесвер сейчас имеет в целом.

За два месяца этого года россияне потеряли больше тяжелой техники, чем есть на вооружении немецкого Бундесвера. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что вражеской тяжелой техники стало "однозначно меньше".

"Они потеряли за первые два месяца этого года только танкового парка больше, чем у Бундесвера стоит на вооружении - это под 300 фактически. Поэтому надо понять, что у них запасы небезграничны, и у них логистика небезгранична, поэтому у них все чаще происходят какие-то нестандартные вещи - то танк используется вместо БМП для транспортировки десанта, потому что БМП нет, то танк не используется там, где должен был бы, потому что танка нет", - сказал Трегубов.

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По его словам, это является свидетельством того, что у россиян есть признаки истощения, в первую очередь, на Покровском направлении.

При этом представитель "Хортицы" отмечает, что все же попытки прорыва танковыми колоннами происходили, но это исключительные случаи. По его словам, эти танковые колонны чаще применяются для десантирования пехоты, которая на броне едет, а не для прорыва или огневой поддержки.

При этом Трегубов рассказал об определенных новинках, которые начал применять враг для уменьшения потерь бронетехники. В частности, россияне начали натягивать антидронные сетки вдоль дорог. Также растет применение оккупантами дронов на оптоволокне. При этом враг прибегает к хитрости: устраивает дроновые засады, когда дрон ждет вдоль дороги и, когда приближается украинская техника, только тогда дрон снова взлетает и атакует. "Но это не является чем-то настолько принципиальным, что позволило бы изменить ход боевых действий или принципиально повлиять на войну", - добавил представитель "Хортицы".

Россия теряет боевую технику

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что три года войны в Украине показали абсолютную провальность советской и российской концепции боевых бронированных машин (ББМ), которых у РФ были тысячи. По его словам, остатки этой техники уже невозможно быстро восстановить, чтобы компенсировать потери врага.

Речь идет, в частности, о бронированной машине пехоты БМП-1/2/3, бронированной машине десанта БМД-1/2/3/4, бронетранспортерах БТР-70/80/82 и других моделях, предназначение которых - доставка десанта на позицию, проведение штурмовых действий и огневая поддержка.

По данным обозревателя, предприятия РФ, которые производят, модернизируют и ремонтируют военную технику, не способны компенсировать ежемесячные потери оккупантов изготовлением новых единиц. При этом советская техника на складах заканчивается, а оставшуюся из-за ее технического состояния невозможно восстановить и компенсировать потери так же быстро, как в 2023 году и первой половине 2024 года.

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