Отмечается, что после украинского контрнаступления прошлой осенью в южных регионах наблюдалось относительное затишье.

В последние дни российские войска возобновили атаки на юге Украины. По мнению аналитиков, указанными маневрами РФ может пытаться растянуть украинские силы, отвлечь часть из Донецкой области, а также нацелиться на пути снабжения, пишет The New York Times.

Отмечается, что после украинского контрнаступления прошлой осенью в южных регионах наблюдалось относительное затишье в боях.

Теперь же, по официальным данным, армия РФ развернула здесь новые подразделения в рамках подготовки к будущим атакам. Сообщается, что на днях российские войска вошли в село Каменское недалеко от Запорожья и уже атакуют в других частях данного направления.

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Как пишет NYT, россияне активно используют тактику так называемых "клещей". К примеру, к недавно захваченному городу Угледар Донецкой области российские войска приблизились с трех направлений.

В "клещах" может оказаться и город Курахово, когда российские войска будут наступать с юга через Угледар и с севера через Украинск, добавили в издании.

Как отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, захват Угледара усложнит оборону Курахово: "Русские уже давно атакуют этот район, и это один из самых активных участков фронта наряду с Покровским участком".

Наступление на Запорожье - что сообщалось

Напомним, на днях представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что на юге Украины российские оккупанты могут активизировать штурмы уже в ближайшие дни, их цель - перерезать логистические пути, идущие от Запорожья на восточный фронт. По его словам, ситуация на направлении сложная.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что на Запорожском направлении российские оккупанты могут оживить свои действия, но маловероятно, что там будет полноценное вражеское наступление. По мнению аналитика, у противников нет потенциала для противостояния украинской оборонительной линии:

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