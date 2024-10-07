На Запорожском направлении российские оккупанты могут оживить свои действия, но маловероятно, что там будет полноценное вражеское наступление.
Таким прогнозом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала". По мнению аналитика, у противников нет потенциала для противостояния украинской оборонительной линии:
"Я бы не стал говорить, что враг сейчас имеет потенциал, чтобы прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении и прорваться к самому Запорожью. Такого потенциала нет".
По словам эксперта, продолжаются определенные демонстративные действия, направленные на то, чтобы оттянуть наши силы и проводить на этом фоне информационно-психологическую операцию, "мол, - наступление будет везде".
"Перегруппировка и доукомплектование подразделений (россиян, - Ред.) было осуществлено на двух направлениях: на Запорожском и Времовском - что на стыке между Запорожской и Донецкой областями. Цель, которую сейчас будет преследовать враг, заключается в оттягивании наших сил и максимальном растяжении нашей линии обороны", - считает эксперт.
В центре внимания Запорожья - новости, которые уже сообщались
Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в начале октября говорил, что россияне могут активизировать штурмовые действия на южной части нашей страны. По его словам, противники будут пытаться любой ценой взять под контроль, в том числе южную часть Запорожской области, чтобы обрезать нашу логистику.
Вечером 7 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за день на фронте произошло 88 боевых столкновений и горячее всего было на таких направлениях - Покровском, Купянском, Кураховском и Лиманском.