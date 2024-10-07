Российские захватчики хотят максимально растянуть украинскую оборонительную линию, считает аналитик.

На Запорожском направлении российские оккупанты могут оживить свои действия, но маловероятно, что там будет полноценное вражеское наступление.

Таким прогнозом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала". По мнению аналитика, у противников нет потенциала для противостояния украинской оборонительной линии:

"Я бы не стал говорить, что враг сейчас имеет потенциал, чтобы прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении и прорваться к самому Запорожью. Такого потенциала нет".

По словам эксперта, продолжаются определенные демонстративные действия, направленные на то, чтобы оттянуть наши силы и проводить на этом фоне информационно-психологическую операцию, "мол, - наступление будет везде".

"Перегруппировка и доукомплектование подразделений (россиян, - Ред.) было осуществлено на двух направлениях: на Запорожском и Времовском - что на стыке между Запорожской и Донецкой областями. Цель, которую сейчас будет преследовать враг, заключается в оттягивании наших сил и максимальном растяжении нашей линии обороны", - считает эксперт.

В центре внимания Запорожья - новости, которые уже сообщались

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в начале октября говорил, что россияне могут активизировать штурмовые действия на южной части нашей страны. По его словам, противники будут пытаться любой ценой взять под контроль, в том числе южную часть Запорожской области, чтобы обрезать нашу логистику.

Вечером 7 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за день на фронте произошло 88 боевых столкновений и горячее всего было на таких направлениях - Покровском, Купянском, Кураховском и Лиманском.

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