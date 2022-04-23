Россия – это не та страна, с которой можно о чем-то договариваться. Россия неоднократно нарушала все договоренности и будет поступать так в дальнейшем.

Если ни одной из поставленных Кремлем целей врагу так и не удастся достичь к 9 мая, Россия будет воевать на украинской земле до полного исчерпания всех своих ресурсов.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

"Если уже ничего не подпадает под определение путинского критерия победы, они могут пытаться воевать и воевать еще. Пока у них окончательно не закончится ресурс. Пока уже не останется никакой возможности — ни финансовой, ни военной", - заявил эксперт.

Мусиенко также напомнил, что Россия – это не та страна, с которой можно о чем-то договариваться. Россия неоднократно нарушала все договоренности и будет поступать так в дальнейшем.

"Перемирие может быть. Но если Россия не будет идти на украинские условия, это перемирие будет время от времени срываться. И в таком случае конфликт действительно будет продолжаться, пока у РФ окончательно не иссякнут все ресурсы для ведения боевых действий", - отметил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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