В Госдепе США не видят, что Кремль готов уступить, чтобы завершить войну в Украине.

Президент России Владимир Путин, похоже, не готов идти на компромиссы для прекращения войны в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Все, что я вижу, - это то, что сейчас он не желает идти на компромисс", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на условиях анонимности.

Он также добавил, что не может спрогнозировать, насколько далеко США зайдут, предлагая РФ обходные пути для завершения войны в Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что полномасштабным вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, ведь действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле.

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