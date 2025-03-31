Одна из причин - перевод сил средств ПВО в пехоту, отметил Анатолий Храпчинский.

Российские оккупанты программируют "Шахеды" для того, что они подходили вместе к необходимому участку и одновременно начинали атаковали нужную цель с разных направлений. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Такая тактика стала доступна благодаря тому, что Россия существенно масштабировала производство этих дронов и увеличила количество пусковых площадок. Опять давайте вспомним, какое у нас недавно было активное информационное сопротивление по поводу того, что из Воздушных сил переводят в сухопутные, уменьшаются мобильные огневые группы. И это использует враг. Он наоборот пытается увеличить количество средств поражения по одному городу, одной цели. Чтобы существенно нагрузить силы ПВО", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что комплексным решением этой проблемы стало бы увеличение количества мобильных огневых групп, а также автоматизация процессов.

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"Обнаружение на подходе к зонам и перехват за счет автоматических средств поражения. Речь идет о зенитных дронах или ракетах, которые могли бы работать против данного средства. В данном случае уже есть определенные наработки, которые уже имеют определенные скорости, позволяющие уничтожать такие дроны. Но надо масштабировать такие возможности и это надо делать как можно быстрее", - добавил Храпчинский.

Российские удары: важные новости

Накануне журналисты BILD также отметили, что Россия начала использовать новую тактику для ударов "Шахедами". И если до недавнего времени Силам обороны удавалось уничтожать большинство российских БПЛА, то в последние недели "Шахэды" начали все чаще достигать целей. На фоне этого Украина разрабатывает новую тактику противодействия российским БПЛА, однако детали пока в тайне.

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