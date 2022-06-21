Россияне превратили "вышки Бойко" в военные пункты, которые помогают им ориентироваться в северо-западной части Черного моря.

Вооруженные силы Украины имеют все основания наносить удары по объектам, которые присвоила РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя вчерашние сообщения о ракетной атаке на присвоенные Россией буровые платформы в Черном море.

"Рашисти организовали на "вышках Бойко" небольшие гарнизоны, стянули туда средства ПВО, радиолокационной борьбы, разведки. То есть, эти объекты превратились в укрепленные морские пункты, которые помогают россиянам ориентироваться в северо-западной части Черного моря. Поэтому Украина может действовать на опережение, и имеет все основания бить по военным объектам, которые присвоила РФ", - отметил Братчук.

В то же время он подчеркнул, что надо дождаться официальной информации от высшего военно-политического руководства Украины относительно этой новости.

Также Братчук сообщил, что на севере Крыма оккупанты подготавливают десантные катеры которые могут быть использованы для форсирования некоторых водных преград, в частности Днепра. При этом он заверил, что в таком случае катеры будут уничтожены.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

20 июня по буровым установкам были нанесены ракетные удары.

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