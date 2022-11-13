Противники могут очень упорно защищать Перекопский перешеек, предупредил эксперт.

Сейчас для Вооруженных сил Украины приоритетом является движение в сторону оккупированного Россией Крыма и на захваченные территории Донбасса.

Враг перебросил силы на левый берег Днепра, и Перекопский перешеек, который соединяет материковую часть Украины с Крымом, одна из тех границ, которую противник будет защищать очень упорно, рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире "FreeДом".

"Я думаю, южный (фронт - Ред.) - форма аж до Крыма, а восточный - в перспективе Луганск и Донецкая область - это приоритеты для сегодняшних Вооруженных сил и для перспектив наших больших побед. Я думаю, что в ближайшие месяцы такие сценарии могут быть", - заявил эксперт.

Достижения ВСУ - самые важные новости

Армия Украины уже освободила от противника почти всю Харьковскую и Николаевскую области, деоккупированы ряд населенных пунктов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

11 ноября появилась информация, что украинские спецподразделения зашли в Херсон, который враги взяли под контроль с первых дней полномасштабного вторжения.

Позже стало известно, что на правобережье Днепра с начала недели от врагов освободили 179 населенных пунктов. Враги перебросили свои силы на левый берег Днепра.

На Донбассе активные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враги ежедневно используют все виды вооружения и несут огромные потери.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова, бои в нашем государстве должны закончиться к лету следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: