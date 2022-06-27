Защитники нашей страны могут ударить в оперативную глубину противника, полагает военный эксперт.

Военный эксперт Михаил Самусь полагает, что в будущем в Украине во время войны с Российской Федерацией будут очень яростные бои на Донбассе продолжаться, а также он надеется на позитивные изменения в Херсоне и на Мелитопольском направлении.

Противник будет продолжать давить на защитников нашей страны, пытаться проломить их оборону и взять в окружение, рассказал эксперт в интервью одному из YouTube-каналов.

"…Для них важно добиться этого успеха, выйти на административные границы Луганской области. Здесь очевидно, что давление будет еще расти, потому что они считают, что когда они вытеснили украинские войска из Золотого, например, то они добились большой победы, и это значит, что они могут сейчас набрать темп и пойти дальше…", - заявил собеседник.

По его мнение, войска нашей страны могут ударить в оперативную глубину сил РФ и таким образом остановить вражеское наступление.

"...я думаю, такой будет сценарий: будут в дальнейшем очень яростные бои на Донбассе, и надеюсь, что украинским войскам удастся реализовать положительный сценарий в Херсоне, а затем и на Мелитопольском направлении", - спрогнозировал Самусь.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины и начали полномасштабную войну. Противникам удалось взять под контроль часть востока и юга украинского государства. Наши воины давали достойный отпор противнику.

Австрийский военный эксперт Том Купер говорил, что президент РФ Владимир Путин сам разоружает армию своей страны.

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