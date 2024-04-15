В Кремле до сих пор царит сильное безумие относительно намерения продолжать идти в штурм на украинские позиции.

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские захватчики весной и летом попытаются усилить штурмовые и наступательные действия на фронте.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении. В частности, президент рассказал новые подробности сегодняшнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского речь шла о тех направлениях, где наиболее горячо.

Видео дня

"Отдельное внимание - боям за Часов Яр, боям на Покровском направлении, на Купянском", - сказал Зеленский.

В то же время, глава государства благодарен каждому солдату и командиру, всем украинским подразделениям, которые защищают наши позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Два важных доклада разведок - руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова - относительно российских действий весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы - во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные действия. Будем отвечать", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

"Был сегодня на Ставке отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что на Ставке разобрали необходимые действия по восстановлению генерации и ключевых энергообъектов.

Был доклад также о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничье.

Война в Украине: заявления Зеленского

Ранее Зеленский отметил, что страны свободного мира могут защитить Украину от террора на примере предоставления защиты Израилю, который не является членом НАТО. В частности, президент убежден в том, что чтобы заставить агрессора остыть, достаточно политической воли цивилизованного мира для поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: