Наша страна может быстро освободить Мелитополь, считает политолог.

Если Украина получит от США набор вооружений, то в кратчайшие сроки сможет пойти в крупное наступление в Запорожской области.

С вооружением от Штатов защитники украинского государства смогут создать для оккупантов огромный "котел", и после этого будет капитуляция РФ, рассказал публицист и политолог Андрей Пионтковский УНИАН.

"...если американцы передают… набор вооружений…, вот эта чаша весов страданий украинского народа, подвергаемого программе геноцида, перевешивает до следующего понедельника, то в ближайшие две недели крупное наступление идет на Запорожском фронте", - спрогнозировал он.

По его словам, возможно "взятие Мелитополя, выход на побережье, создание огромного херсонско-крымского котла и капитуляция России".

Напомним, США уже предоставили Украине высокоточное вооружение, в частности, реактивные артиллерийские системы HIMARS.

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Вооруженные силы Украины уже освободили почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что 9 ноября захватчики из-за серьезных проблем со снабжением решили отступить с правобережья Херсонской области на левобережья. 11 числа в Херсон зашли украинские воины.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что РФ не выведет войска из нашей страны, если на нашей земле не будет существенных контрнаступательных операций.

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