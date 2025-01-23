Силы обороны не дают возможности оккупантам закрепиться по всей территории огнеупорного завода в Часовом Яру.

В трубах и коллекторе канала Северский Донец вблизи Часового Яра (Донецкая область) пряталось более 100 российских оккупантов, которых уничтожили Силы обороны, а враг сжег тела своих, чтобы скрыть потери.

Об этом рассказал спикер ОТГ "Луганск" Петр Запорожец в эфире телемарафона.

Он отметил, что в направлении Часового Яра (Донецкая область) оккупационные войска продолжают наступательные действия с целью захватить город. По его словам, ситуация напряженная, россияне пытаются захватить ключевые позиции по городу.

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Запорожец рассказал, что в течение недели пересмотрено и проанализировано терабайты информации о накоплении врага в трубах канала Северский Донец вблизи Часового Яра.

"С 4 по 8 января Силы обороны зафиксировали активность противника в районе канала Северский Донец. Враг активно использовал период времени густых туманов и ограниченной видимости для скрытого перемещения по трубам канала к коллектору, который находится вблизи Часового Яра в населенном пункте Калиновка. За четыре дня было зафиксировано перемещение по трубам более 100 оккупантов. С 8 января была наибольшая активность в вечернее и утреннее время: одномоментно по лесу двигалось до 50 военнослужащих врага", - сообщил Запорожец.

По его словам, противник обустроил укрытие в коллекторе в Калиновке, поэтому 9 января по скоплению врага был нанесен авиаудар.

"Вероятно, что количество личного состава, которое там накопилось - до 100 человек, было уничтожено. В течение двух суток после нанесения удара никакого движения или в коллекторе, или вблизи него, или в районе труб не фиксировалось", - отметил спикер ОТГ "Луганск".

Он рассказал, что позже - 21 января возникла сначала непонятная ситуация для Сил обороны, потому что в коллекторе был пожар. По его словам, позже стало понятно, что это поджог, который организовали сами российские оккупанты. "Вероятно, с целью скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуационных мероприятий. В течение 5 часов продолжался пожар", - отметил Запорожец.

Также спикер ОТГ Луганск рассказал о ситуации на огнеупорном заводе в Часовом Яру. По его словам, по одному из помещений на заводе было нанесено огневое поражение. "После этого противник немного снизил свою активность и у нас была возможность вернуться на позиции на территории этого завода. По состоянию на вчерашние сутки враг активно применял минометные обстрелы по всей территории завода", - отметил Запорожец.

По его словам, произошло одно долговременное боестолкновение, враг пытался уничтожить украинские позиции, применив до 9 беспилотных комплексов "Молния". Он отметил, что Силы обороны не дают возможности оккупантам закрепиться по всей территории завода.

Что еще известно о ситуации под Часовым Яром

Как сообщал УНИАН, в Часовом Яру Донецкой области увеличилось количество российских оккупантов. К 98-й воздушно-десантной дивизии РФ присоединились различные подразделения.

Представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин сказал, что к этой дивизии присоединился, в частности "Ахмат", куда входят и бывшие бойцы ЧВК "Вагнер", а также добровольческое формирование "Русич". Оккупанты пытаются штурмовать город и проводить операции.

ВСУ отвечают, нанося врагу максимальные потери. Однако вражеские атаки не утихают. Каждый день происходит два-три штурма. Полухин подчеркнул, что это очень тяжелые и серьезные бои в городской застройке, где укрытия меняются одно за другим, и город подвергается разрушениям.

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