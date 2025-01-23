Президент США призвал завершить войну в Украине как можно быстрее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла на войне против РФ по меньшей мере 600-700 тысяч человек. По его словам, потери РФ составляют около 800 тысяч военных.

Такие цифры глава Белого дома озвучил во время брифинга.

"Реальные цифры не сообщаются. Гораздо больше человек погибли, чем вы все знаете. Я виню в этом, возможно, наше правительство, которое не хочет публиковать реальные цифры", - сказал Трамп.

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Президент США подчеркнул, что Украина потеряла на фронте огромное количество молодых солдат. Он добавил, что войну нужно завершить как можно быстрее.

Во время своего выступления Трамп не уточнил, речь идет только о потерях Украины среди военных или с учетом гражданских лиц. Эти цифры значительно выше того, что озвучивала Украина и даже того, о чем президент США говорил в декабре 2024 года.

Потери Украины и России в войне - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны наша страна потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. Он подчеркнул, что жизнь каждого военного и гражданского является важной для Украины.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнивал потери Украины и России в войне. По его словам, потери Кремля втрое превышают потери Киева.

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