Обстрелами территорий украинских областей, которые частично находятся под оккупацией, Россия доказывает, что считает их вражескими, говорит Подоляк.

Россия ведет классическую империалистическую войну против Украины. И если оккупанты останутся на захваченных территориях, война затянется на долгие годы.

Такое заявление сделал в эфире "24 канала" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Отмечается, что враг имеет целью уничтожать украинскую территорию, менять этнический состав населения и осуществлять массовые убийства украинских граждан.

"Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически являются украинскими", – подчеркнул Подоляк.

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При этом он отметил, что обстрелами территорий украинских областей, которые частично находятся под оккупацией, Россия доказывает, что считает их вражескими.

"Если россияне останутся на этих территориях, то мы будем иметь продолжение войны на долгие годы. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии войны. Основным оппонентом для нее всегда будет Украина", – продолжил советник руководителя ОП.

Говоря о том, как достичь мира, Подоляк отметил, что не стоит строить иллюзии относительно намерений России или возможности договориться со страной-агрессором. По его словам, есть только один способ прекратить войну – "поставить справедливую точку сейчас". Необходимо принудить Кремль к тому, чтобы он понял – воевать против Украины будет слишком дорого и к победе РФ это не приведет.

"Для этого необходимо военное, экономическое и дипломатическое принуждение", – констатировал Подоляк.

Война в Украине: важные новости за 1 октября

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали Угледар Донецкой области.

Однако в 72-й ОМБр, которая обороняет этот город уже более двух лет, говорят, что "Черные запорожцы" не получали приказа на выход из Угледара. Украинские военные все еще контролируют отдельные части города.

Тем временем российские террористы продолжают совершать военные преступления в Украине. В сети распространяется видео казни сразу 16 украинских военных, которые сдавались в плен на Покровском направлении. В Офисе генпрокурора сообщили, что начали расследование очередного преступления РФ.

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